Museu Ozildo Albano solicita retirada de trailers da Praça Josino Ferreira

Através de ofício datado no último dia 24 de agosto, o Museu Ozildo Albano solicitou da Prefeitura de Picos a retirada dos trailers que ficam localizados por trás do prédio da instituição, na Praça Josino Ferreira. O documento foi assinado pelo coordenador do museu, Albano Silva.

O ofício foi enviado a prefeitura com o pedido de urgência, uma vez que o prédio passará por uma ampliação e o terreno onde se encontra os trailers pertence ao Museu Ozildo Albano.

Em anexo ao ofício foi encaminhado também a planta do projeto de ampliação, o registro do imóvel e o termo de concessão de de endosso institucional que entre si celebram a Associação do Museu Ozildo Albano – AAMOA e a Enel Green Power Projetos III.

O coordenador Albano Silva frisou ainda no documento a importância do Museu Ozildo Albano para a preservação da história e da cultura do município de Picos e região e destacou que a ampliação do prédio da instituição irá possibilitar melhorias na conservação “deste valioso patrimônio cultural, na divulgação do seu acervo e no atendimento ao público que o visita”.

