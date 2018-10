Na Disney, criança do Ceará pede cuscuz e viraliza na web; veja o vídeo

Uma criança de apenas 2 anos de vida, de nome Maria Júlia Teófilo, viralizou nas redes sociais ao pedir cuscuz no café da manhã dentro de um restaurante na Disney, nos Estados Unidos. A situação, que chamou bastante atenção, foi filmada e o vídeo conta com 18 mil visualizações, mais de 4,3 mil curtidas e mil comentários.

“Filha, aqui não tem cuscuz”, diz a mãe. “Eu quero cuscuz”, responde a pequena, com os olhos marejados.

A pequena mora em Fortaleza e viaja regularmente com os pais para Orlando, onde vivem os avós. Monique explicou que além do cuscuz, a pequena já reclamou da ausência de arroz, feijão e farofa no Disney Springs.

“Eu quero arroz, feijão e farofa”, diz a garota, em outra postagem. “Mas arroz, feijão e farofa não tem nesse cardápio”, explica a mãe. “Pois então pega outro cardápio”, replica a criança.

A mãe, Monique Teófilo, conta que no café da manhã da Disney foram servidos waffle, bolo de chocolate e biscoitos, mas a menina não aceitou.