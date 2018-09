Nerinho inaugura comitê eleitoral em Picos

Na noite desta quinta-feira, 06, correligionários e amigos do deputado estadual e candidato à reeleição, José Icemar Lavor Néri (Nerinho), do PTB, participaram da inauguração do seu comitê eleitoral em Picos.

A base de disponibilização de material da campanha, fica localizada na rua Francisco Pereira, 492, Centro.

Para Nerinho a inauguração representou o pontapé inicial de sua campanha em toda a região.

“Nós chamamos os amigos e lideranças, o time que acompanha o nosso governador Wellington Dias, que apoia o deputado federal Assis Carvalho, juntamente com os candidatos ao senado Ciro Nogueira e Marcelo Castro, assim como o candidato a presidente Fernando Haddad. Vamos levar a nossa mensagem de todo o Piauí e em especial aos municípios da macrorregião de Picos”, disse o deputado.

Durante a inauguração foi divulgada a agenda de campanha do candidato em Picos. “Aqui vamos em todas as residências, andando diuturnamente levando nossas propostas e as propostas do nosso time durante as nossas caminhadas”, ressaltou Nerinho.

Presenças

Participaram da inauguração o deputado federal e candidato à reeleição Assis Carvalho, o ex-prefeito de Picos José Neri de Sousa, os vereadores da base do PTB de Picos Chaguinha, Zé Luís, Dalva Mocó, Maté, assim como suplentes Bambu e Mãe Jandira.

Lideranças políticas de Santa Cruz do Piauí também participaram como o prefeito Barroso Neto, o vice-prefeito Nego de Boza, o ex-prefeito Jurandir Martins, o superintende do Hemopi Jurandir Filho, vereadores e outros representantes do município.

Participaram também o prefeito de Aroeiras do Itaim, Wesley de Deus e sua comitiva. O prefeito de Floresta do Piauí, Milton Rodrigues. O ex-prefeito de Bocaina, Francisco Macedo, além de lideranças de Santana do Piauí, Wall Ferraz, Jaicós e São Julião.

