No interior do Piauí, Criança de 11 anos morre pisoteada e arrastada por cavalo; Animal se assustou e o garoto ficou preso na corda

O estudante do 4º ano do ensino fundamental Rian, de 11 anos, morreu, às 16h40 de hoje, no centro do município de Lagoa do Sítio do Piauí (232 km de Teresina) pisoteado por um cavalo.

A professora Luana Beatriz de Sousa Sepúlveda, de que quem o garoto era aluno na Unidade Escolar Professor José Francisco Ferreira da Silva, disse que Rian, que era criado por sua avó, Ana Besouro, já que sua mãe mora em Teresina, gostava muito de jogar futebol e de cavalos.

Segundo Luana Beatriz Sepúlveda, Rian costumava montar cavalos dos amigos e chegava a cuidar deles por solicitação de seus proprietários. Luana Beatriz Sepúlveda afirmou que Rian montou em um cavalo que estava no centro da cidade de Lagoa do Sítio do Piauí e o animal o estranhou e o derrubou.

Informou que Rian ao cair ficou preso na corda que amarrava o cavalo e o animal começou a tentar se libertar e saiu correndo arrastando a criança por muitos metros e ficava pisoteando o menino.

Rian morreu a caminho do hospital (Foto: Divulgação)

“O cavalo queria correr, se libertar da corda e arrastou Rian por metros e metros, quando mais tentava se desvencilhar da corda que o amarrava, mais o animal pisoteava a criança”, falou Luana Beatriz Sepúlveda.

Quando finalmente se libertou da corda a qual estava preso, Rian estava respirando com muita dificuldade. Rian foi levado por um técnico de enfermagem para o Hospital Regional de Valença do Piauí, município mais próximo de Lagoa do Sítio do Piauí, mas morreu antes de chegar no estabelecimento hospitalar por não resistir aos ferimentos e traumas.

Como o incidente ocorreu no centro de Lagoa do Sítio, os moradores da cidade tentaram controlar e fazer que o cavalo parasse para libertarem Rian da corda que o prendia, mas a movimentação da multidão deixava o animal mais agitado.

“Rian era um menino muito bom, estudioso e muito querido por seus colegas de escola”, definiu Luana Beatriz Sepúlveda.