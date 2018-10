No Piauí, 73 municípios vão receber reforço de tropas federais no 2° turno

O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí (TRE-PI), confirmou ao meionorte.com nessa terça-feira (16), que apenas 25 zonas eleitorais solicitaram reforço de tropas federais para a realização do segundo turno das eleições presidenciais que acontecem no próximo dia 28 de outubro. O número corresponde a 73 municípios piauienses. As solicitações foram enviadas dos juízes eleitorais ao desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do TRE-PI.

No primeiro turno das Eleições Gerais de 2018, 124 municípios piauienses receberam o reforço na segurança de militares do exército, mas devido a tranquilidade do pleito esse número registrou uma redução.

Vale lembrar que as audiências públicas de preparação das urnas eletrônicas para o segundo turno tem início nessa terça-feira (16). O TRE-PI reforça que a participação da sociedade é importante. Os representantes de alguns partidos confirmaram a participação na audiência.

Durante as audiências, serão geradas as mídias que serão inseridas nas urnas com os dados dos candidatos, além da carga e lacre das milhares de urnas eletrônicas que serão utilizadas nas seções eleitorais do Piauí.

As audiências devem ser realizadas no período de 16 a 24 de outubro, segundo calendário determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral e são abertas aos representantes do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, dos Partidos Políticos e Coligações, assim como aos cidadãos e a imprensa em geral, podendo os mesmos acompanhar todo o processo e atestar a segurança e confiabilidade das urnas eletrônicas.

A publicidade do processo é importante para combater as crescentes Fake News (Notícias Falsas) que tem circulado pelas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens durante este período eleitoral. Também pensando nisso, o TSE criou uma página de esclarecimentos sobre informações falsas veiculadas nas Eleições 2018. Através do endereço eletrônico Esclarecimentos sobre informações falsas, qualquer pessoa poderá ter acesso a informações que desconstroem boatos ou veiculações que buscam confundir os eleitores brasileiros.

Fonte: Meio Norte

O post No Piauí, 73 municípios vão receber reforço de tropas federais no 2° turno apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.