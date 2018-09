No Piauí, casa de ex-prefeito é furtada e PM recupera R$ 23 mil levado de cofre

O ex-prefeito de Brasileira (a 172 km de Teresina), Messias Ribeiro Filho, teve sua casa invadida e o dinheiro do cofre levado na noite desta sábado(22). O suspeito do furto foi preso pela Força Tática, horas depois do crime, já na madrugada deste domingo(23), quando seguia para Piripiri em um táxi.

Com ele os policiais encontraram cerca de R$ 23.900,00. O homem foi identificado como Francisco, conhecido como “Chico da Antônia do Bode”.

De acordo com o sargento Francisco Lobo, que comanda a viatura da Força Tática em Piripiri, a denúncia chegou a policia pela própria vítima, que passou as características do suspeito e os militares iniciaram as diligências.

“Encontramos o taxi clandestino próximo ao posto Petecas na entrada da cidade, dentro tinha quatro pessoas e o motorista. Quando revistamos ele, o dinheiro estava na carteira e nos bolsos. E ele confessou que tinha entrado na casa de uma advogada em Brasileira e furtado”, contou o sargento Lobo.

O suspeito informou à polícia que agiu sozinho e que já havia gastado uma parte do dinheiro para pagar umas dívidas de bar.

Os outros ocupantes do veiculo foram liberados e ele encaminhado para a delegacia de Piripiri onde o dinheiro foi contado. “Tinha cerca de 23.900 e ele disse que já tinha gastado uns R$ 3 mil pagando as pessoas que estava devendo”, afirmou o sargento.

O Cidadeverde.com entrou em contato com o delegado de plantão, Ricardo Freitas, que disse estar interrogando o suspeito nesta tarde.

O ex-prefeito é casado com a advogada Carmem Gean (PP), que foi candidata a prefeita nas eleições de 2016, mas perdeu para Paula Araújo (PSD).

Fonte: Cidade Verde

