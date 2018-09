Um ex-sargento temporário do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), identificado como Marbyo Alves da Costa, foi preso em Teresina na noite dessa segunda-feira (10), acusado de tentar roubar uma agência do Banco do Brasil do município de São Luiz Gonzaga, no Estado do Maranhão.

Preso pelo GRECO/ Foto: Divulgação/Polícia Civil

A prisão foi realizada pelo Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado (GRECO). Os policiais capturaram o indivíduo após serem comunicados por parte do Departamento de combate ao Roubo a Instituições Financeiras (DCRIF), que após investigação, conseguiu identificar parte da quadrilha responsável pela ação criminosa ocorrida na última quarta-feira (06).

O coordenador do GRECO, delegado Wilame Moraes, informou que, além de Marbyo, o carro utilizado na tentativa de roubo, um Fiat Strada, foi também apreendido na Capital. Os outros envolvidos foram presos pela polícia em diversas cidades do Maranhão e são: Valdivino Vieira, Jacinto de Souza Silva, Bruno Milhomens, Joaquim Henrique Silva Neto, Itamar de Souza Salles e Aline Moreira Lima. A maioria dos capturados possuíam passagens pela polícia por roubo, furto, porte de arma e receptação.

Carro apreendido pela polícia/Foto: Divulgação/Polícia Civil

Conforme as informações passadas pela Polícia Civil do Maranhão, em um dos locais apontados como refúgio dos bandidos foi apreendida uma espingarda calibre 20, munições calibre 20 e 38. As armas foram utilizadas pelos criminosos para metralhar uma viatura da Polícia Militar.

Fonte: Gp1

O post No Piauí, ex-sargento é preso acusado de explodir banco no Maranhão apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.