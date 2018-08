No Piauí, idoso é encontrado morto nas margens de BR vítima de atropelamento

Um idoso identificado por Antônio Faustino Filho, de 68 anos, foi encontrado morto na terça-feira (21/08) no quilômetro 80 da BR-402, na região do Povoado São Domingos, zona rural de Luís correia.

De acordo com informações, próximo ao corpo havia uma bicicleta e pedaços de um carro, o que leva a crer que houve a colisão envolvendo o veículo e o ciclista, que sofreu fraturas e morreu no local.

O corpo foi recolhido por volta das 05h30 por uma equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Parnaíba.

O ciclista foi atropelado na pista do sentido de Parnaíba e foi atingido do lado direito. A peça do veículo envolvido encontrada no local é também do lado direito.

A perícia técnica fez o levantamento para tentar achar as causas do acidente e levantar provas do possível veículo que atropelou e matou o ciclista.

Fonte: Com informações do Jornal da Parnaíba

