Um jovem identificado como Francisco Raimundo, foi assassinado brutalmente com um golpe de facão no pescoço após uma briga no povoado Porcos, zona rural do município de Murici dos Portelas, no Norte do Piauí. O caso ocorreu no último domingo (26).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima teve um desentendimento com o acusado de cometer o assassinato identificado como Raí da Silva Gomes, 26 anos. A discussão teve inicio após uma partida de sinuca em um bar do referido povoado.

Após a discussão, a vítima saiu do local dizendo que ia buscar uma faca para matar o acusado, pouco tempo depois a vítima retorna ao bar, desce de sua motocicleta armado com uma faca, e vai em direção ao acusado que saiu correndo para sua oficina, localizada ao lado de um clube de festas.

A vítima teria desferido uma facada no acusado, que reagiu e o perfurou com um golpe profundo na região do pescoço com um facão que tinha em sua oficina. Raimundo ainda foi levado para o HEDA – Hospital Estadual Dirceu Arcoverde em Parnaíba, mas veio a óbito nas proximidades do povoado Estreito.

A arma utilizada no crime foi apreendida. A PM segue em diligências para capturar o assassino.

Jovem é morto com golpe de facão no pescoço em cidade do Piauí (Crédito: Reprodução/Diário do Norte)

Acusado pelo crime (Crédito: Reprodução/Diário do Norte) Meio Norte

O post No Piauí, jovem é morto após desentendimento em uma partida de sinuca apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.