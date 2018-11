No Piauí, motocicleta é furtada de residência enquanto família dormia

Uma residência da cidade de União, localizada na Rua São Paulo foi arrombada por criminosos na madrugada desta quinta-feira (29). Na ação, foi levado uma moto modelo factor, cor preta, placa PIB 3647 e um capacete.

De acordo com informações repassadas pela família que foi vítima na situação ao porta de notícias local, Clique União, a ação ocorreu por volta de 2h da madrugada, onde a vítima estava com a filha e a nora, no momento da invasão.

A polícia de União segue em diligências para fazer a prisão dos autores e recuperar o veículo. No furto, um vidro da porta foi tirado, em seguida, a chave foi girada para entrar na residência e levar uma moto.

(Crédito: Reprodução)