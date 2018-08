No Piaui, mulher é esfaqueada na garganta pela própria prima

Uma briga entre duas mulheres, que são primas, acabou com uma delas gravemente ferida com um golpe de faca na garganta. O fato aconteceu na noite desse domingo (27/08), na Rua Guaporé, bairro Pindorama em Parnaíba.

De acordo com a reportagem da TV Meio Norte, as envolvidas foram identificadas por Maria do Carmo Alves Fernandes e Francineide da Silva Alves. A desavença teria sido motivada por embriagues de uma delas.

A suspeita foi encaminhada para a delegacia, inquieta e bastante agressiva. Ela informou às autoridade que aplicou a facada porque a Francineide (vítima) teria xingado sua mãe.

Segundo relato de testemunha, as duas sempre brigam com frequência.

Acusada de ter aplicado um golpe de faca na prima Reprodução / Tv Meio Norte

Facão possivelmente usada na briga Reprodução / Tv Meio Norte

Fonte: 180 graus

