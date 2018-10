No Piauí, polícia encontra sítio que servia de depósito para carros roubados

A Polícia Civil, em uma operação da Polinter, Núcleo de Inteligência, Delegacia de José de Freitas e a Divisão de Operações Especiais (DOE), localizou um sítio na região conhecida por Mardispanha, em José de Freitas (50 km de Teresina), que servia de depósito para guardar veículos roubados no Piauí e no Ceará.

Após a confirmação de veículos roubados no sítio no sábado (29), os agentes entraram no sítio e apreenderam três veículos, tendo dois destes restrição de roubo, um Toyota/Etios roubado no Piauí e um caminhão Mercedes Benz roubado no Ceará, e em seguida foram conduzidas para Central de Flagrantes uma mulher e dois homens para os procedimentos legais.