No Piauí, Polícia prende foragido acusado de matar ex-companheira em Minas

A 23ª Delegacia Regional de Polícia Civil prendeu na manhã desta quarta-feira (26) Francisco Noronha Henrique, acussado de ter assassinado a ex-companheira, em 2014, na cidade de Ouro Preto (MG).

O suspeito ficou foragido por quatro anos e vivia no município de Cristino Castro, região Sul do Piauí, vendendo cestas básicas. Ele ainda responde por atos ainda não esclarecidos na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul, segundo o sistema de informação da Secretaria Nacinal de Segurança Pública.

Francisco Noronha foi preso por policiais civis no povoado Cajaxeziras, localizado na zona rural do município de Santa Luz. Ele foi conduzido, em seguida, para a cidade de Bom Jesus de onde será recambiado a penitenciária local.

