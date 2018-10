No Piauí, preso furta celular de chefe de plantão durante depoimento

Na quarta-feira (24/10), um homem identificado como Francisco das Chagas Guilherme, mais conhecido como ‘Chiquim do Coqueiro’ foi preso sob acusação de furto e conduzido para a Central de Flagrantes de Parnaíba. No momento que o chefe do plantão da Central de Flagrantes colhia o seu depoimento, o criminoso furtou o celular da autoridade policial.

De acordo com informações, o preso já havia sido sido levado para a cela daquela distrital. Enquanto isso, o chefe de plantão informou para todos o sumiço do seu celular.

No entanto, foi esclarecido que a única pessoa que havia entrado no cartório tinha sido o acusado, ainda algemado.

Em razão disso, o policial e mais dois funcionários da delegacia foram fazer uma revista na cela do preso.

A cela passou por uma vistoria e primeiramente o aparelho não foi encontrado. Até que o suspeito acabou confessando o furto, dizendo que o celular estava dentro do vaso sanitário e se recusou a meter a mão no meio das fezes.

Sem luva, um dos plantonistas colocou a mão no vaso e pegou o celular que estava envolto em saco plástico.

Os dois chips já haviam sido retirados e estavam dentro da cueca do preso, que devolveu.

