No Piauí, PRF inicia a partir desta quinta-feira Operação Independência 2018

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança nesta quinta-feira (6) a Operação Independência 2018, que tem como objetivo aumentar as ações de policiamento e fiscalização com foco na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito. Devido ao feriado prolongado, que acaba por aumentar o fluxo de veículos nas rodovias federais, a operação só será finalizada às 23:59 de domingo (9).

Segundo a PRF, será realizado um reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas, “garantindo segurança, conforto e fluidez no trânsito aos usuários das rodovias federais”.

Além da prevenção de acidentes, a operação também visa intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da Operação, bem como realizar diversas ações de educação para o trânsito.

Restrição de tráfego

Devido ao intenso fluxo de veículos, está proibido o trânsito, em trechos rodoviários de pista simples, as Combinações de Veículos de Cargas (CVC), que exijam a Autorização Especial de Trânsito (AET) para circulação; Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), independente da exigência de AET para circulação.

Por: Nathalia Amaral, com informações da PRF.

