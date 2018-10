Nordeste terá chuva esta semana; previsão de fortes pancadas de chuva por todo Piauí

Onde chove nesta segunda-feira?

Nesta segunda-feira, uma frente fria passa pelo litoral sul da Bahia e áreas de instabilidade começam a se formar em vários locais do interior do Nordeste. Tem previsão de pancadas de chuva com raios no interior da Bahia, por todo o Maranhão, Piauí, Ceará e no sertão do Pernambuco. A maior quantidade de pancadas e as mais volumosas devem ocorrer entre o oeste da Bahia, o centro-sul do Maranhão e o centro-sul do Piauí. Pode chover fraco na região de João Pessoa e de Recife.

Mais chuva na terça-feira

As áreas de instabilidade pelo interior do Nordeste ficam mais fortes na terça e na quarta-feira, 17 de outubro. Nestes dois dias, há previsão de chuva forte e de muitas pancadas de chuva pelo centro, oeste e norte da Bahia, centro-sul do Maranhão e do Piauí.

Até o fim desta semana, pode chover no interior e litoral de todos os estados. Confira a previsão para o Nordeste.

Fonte: Meio Norte