Número de ‘pacotes’ misteriosos já passa de 30; foram achados em praias do Piauí

Já chega a 33 o número de ‘pacotes’ misteriosos encontrados no litoral do Piauí. Os objetos foram trazidos pelo mar e foram localizados nas praias de Parnaíba e Luís Correia e chegam a pesar 100 kg.

Integrantes do Instituto Tartarugas do Delta estão recolhendo os objetos para posteriormente serem encaminhados para o Ibama para uma análise mais detalhada.

Um primeiro laudo feito pela PF-AL detectou que trata-se de uma borracha natural utilizada para fabricação de pneus e não apresenta risco para os humanos, mas mas causa dano ao meio-ambiente.

A orientação é que caso alguém encontre material semelhante entre em contato com o Instituto Tartarugas do Delta pelo telefone (86) 99968-0197 e evite contato com o material.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fonte: 180 graus

