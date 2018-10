Números respaldam, e picoense Renê avalia: “Não sou tão ruim como falam”

Números na cabeça e uma temporada passada a limpo. Renê aceitou convite do GloboEsporte.com para estrear o “Na ponta do lápis” e avaliar, com base nas estatísticas, o desempenho em 2018. Autocrítica de quem encara os questionamentos do torcedor do Flamengo de peito aberto, mas contra-argumenta:

Jogador que mais entrou em campo pelo clube no ano, mais acertou passes no Brasileirão e divide com Cuéllar as obrigações defensivas, Renê voltou ao time com um gol diante do Corinthians, sexta-feira, após dois jogos na reserva.

Sábado, tem lugar na escalação de Dorival Junior no clássico com o Fluminense, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes, usa os números para amenizar as críticas e melhorar o desempenho.

49

É o número de jogos de Renê na temporada. Ninguém entrou mais em campo pelo Flamengo do que ele. São 48 como titular e um saindo do banco. Dos oito em que não foi utilizado, dois chamam a atenção: as eliminações para o Botafogo, no Carioca, e Corinthians, na Copa do Brasil:

– A tristeza é inevitável. Todo jogador gosta de jogos decisivos e importantes. Infelizmente, fiquei fora, mas não tenho nada para reclamar. Respeito muito meu companheiro de posição e o treinador. A escolha tem que ser respeitada. Não foi por isso que perdemos.

4.253

Renê é, consequentemente, o jogador que ficou mais minutos em campo pelo Flamengo no ano. O jogador revela ter cuidados extras em casa para evitar o desgaste e não quer saber de se poupar na reta final do ano:

– O calendário do futebol brasileiro é muito exigente. Procuro me cuidar bastante, tenho aparelhos de recuperação em casa. Sei o quanto o atleta é exigido. Procuro me dedicar ao máximo nos treinamentos, na prevenção de lesão, para jogar ao máximo.

1.385