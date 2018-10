O deputado federal Átila Lira falou sobre as suas principais bandeiras de atuação enquanto parlamentar, bem como a sua visão acerca da renovação que acontecerá no Congresso Nacional a partir de 2019.

De acordo com o deputado, seus esforços estarão voltados a 3 campos que pretende focar: escola de tempo integral, a universalização e ampliação do FIES e do ProUni e a criação de escolas técnicas federais, sobretudo no nordeste. Confira a entrevista completa:

Quais são as suas bandeiras?

Minhas bandeiras e o que estou dedicado sempre é a área de educação. Dentro dessa área tenho 3 campos que pretendo focar: na escola de tempo integral, a universalização e ampliação do FIES e do ProUni e a criação de escolas técnicas federais, sobretudo no nordeste. Minha postura será liberal nos costumes e liberal na economia, sou totalmente liberal. Nada de restrição de comportamento ou restrição de economia, sou a favor de uma sociedade livre. Nada de intervenção do estado na sociedade.

Como você enxerga essa renovação de mais de 50% do congresso?

Achei benéfica. Principalmente a do senado que renovou 85%, pois o senado tem sido uma casa conservadora sobre reformas. Então gostei das duas mudanças.

Acha que a postura da casa será diferente?

Eu vejo que será conservadora nos costumes e será liberal do ponto de vista econômico.

Como você pretende atuar nesse mandato? Vai ser a favor da reforma da previdência?

Depende da reforma, mas de maneira geral sou favor as mudanças na parte tributária, na previdenciária e na parte política. Mudar o sistema eleitoral.

Como uma pessoa há tanto tempo na câmara se insere nesse cenário de mudança?

Estou totalmente engajado e entusiasmado com mudanças.

Como você vê a derrota de caciques, como jucá, eunício, cássio cunha lima, suplicy, roseana sarney, beto richa, requião, marconi perillo…

Benéficas.

Quais foram os 2 principais projetos que você propôs?

A lei da língua espanhola, eu sou o autor da lei, do projeto de lei e sou um dos co-autores da reforma do ensino médio. Sobretudo, no que diz respeito à questão do tempo integral como um modelo de escola de qualidade para o Brasil.

Fonte: Portal G1 Piauí

