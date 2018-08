Ônibus de Dorgival Dantas dá o ‘prego’ em Jaicós e cantor vira ‘sensação’ na cidade

Vejam como DEUS é bom: Ontem, o negocinho de colocar água do nosso ônibus acabou aquecendo demais e furou, obrigando-nos a ter que parar e fazer uma gambiarrazinha kkk . Mas como disse, DEUS é tão bom, que só permitiu isso num lugar maravilhoso! Estávamos indo para Lagoa do Barro/PI, onde fizemos um belíssimos show ontem, mas antes, aconteceu isso que falei com o botijãozinho e tivemos que parar pra consertar. Eu estava na bulé do ônibus e quando vi, tava lá a casinha com a calçada me convidando pra sentar e conversar com Seu Ozéias, Seu Domingos e o Fernando, fiquei feliz demais kkk. Foi papo até umas horas kkk. Algumas pessoas vieram e bateram retratos, eu só falava assim: Tirem quantos retratos quiserem mas bem natural, sem me tirar esse prazer que estou sentindo nesse momento. Parecia que eu estava em minha cidade @olhodaguadoborges Não só devemos como também podemos, tentar fazer dos momentos que aparentemente podem até não parecer tão bons, em momentos bons e marcantes de nossas vidas. Nunca comi tanto doce de barrinha de goiaba com água, como comi nessa tarde tão gostosa em Jaicós/PI.

