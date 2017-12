Operação 24h prende no Piauí suspeito de estuprar adolescente de 13 anos

Um homem de 32 anos foi preso no município de Altos, a 38 km de Teresina, Norte do Piauí, nessa quinta-feira (14). De acordo com a Polícia Civil, havia um mandado de prisão preventiva contra ele pelo estupro de uma adolescente de 13 anos. O crime aconteceu em 2015 e o suspeito estava foragido. Segundo…