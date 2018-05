Operação apreende 100 metros de fios de cobre e prende uma pessoa em Picos

Uma operação em conjunto dos núcleos de inteligência das operadoras de telefonia celular e da Polícia Militar estourou, em Picos, uma casa que era usada como depósito de fios de cobre furtados. No imóvel, localizado no bairro Pedrinhas, foram encontrados cerca de 100 metros do material. Uma pessoa foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes.

Segundo informações da equipe que participou da ação, a quantidade de furtos em Picos vinha chamando a atenção das operadoras. “A proporção é de dois ou três casos de furto por dia, muito maior que em Teresina”, disse um integrante do núcleo das operadoras.

Através da ajuda da população, chegou-se a casa de um homem identificado como Wanderley Carlos Adriano, que vai responder por furto qualificado.

“Na casa dele encontramos uma quantidade muito grande de cobre já queimado e outra pra queimar ainda”, relata.

Os criminosos furtam os cabos para extrair o cobre, que é vendido para sucatas. “O sucateiro é o receptador. Fomos às sucatas que o dono da casa indicou, mas não encontramos nada”, afirmou o integrante da equipe.

Operações semelhantes já foram realizadas em Teresina e Corrente. Em fevereiro, três pessoas foram presas na capital após serem flagradas por câmeras de segurança furtando cabos da operadora Oi. Na ocasião, mais de 2 mil metros de fios foram furtados na região. O dono de uma loja chegou a ser preso com meia tonelada de cobre no estabelecimento. Ele foi acusado de receptação

Cidade Verde

