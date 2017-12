Operação apreende mais de 100 caixas de cigarro contrabandeado no Piauí

Uma operação das Policias Militar e Civil apreendeu, nesta segunda-feira (18), mais de 100 caixas de cigarro contrabandeado em Teresina . Durante a ação policial, foi recuperada uma carga de café que havia sido roubada na sexta-feira (15). Uma parte da apreensão foi feita em uma residência localizada no bairro Mocambinho, Zona Norte, e outra em um sítio localizado no bairro Usina Santana, Zona Sudeste.

“Houve esse roubo da carga de um caminhão no município de Altos . Roubaram pacotes e capsulas de café e também algumas cafeteiras. Essa carga tinha rastreamento em algumas caixas e hoje a empresa rastreou e fomos aos dois locais que foram rastreados”, informou o delegado Mauro André Miranda, do 21º Distrito Policial.

Quatro pessoas foram presas durante a operação. “Três foram presas no sítio e a outra na casa”, informou o delegado. Outras duas pessoas também foram conduzidas para a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

“Além do roubo, encontramos as caixas de cigarro contrabandeado, que não foi roubado, mas também é ilegal. Eles já trabalhavam com isso. Recebiam mercadoria roubada, repassavam e vendiam também mercadoria contrabandeada constantemente”, explicou o delegado Mauro André Miranda.