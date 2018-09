Agentes da 4ª PRF (Delegacia da Polícia Rodoviária Federal) de Picos fizeram uma grande apreensão de drogas no Km 260, da BR 316, na altura do município de Ipiranga do Piauí, na manhã desta quarta-feira (19).

As primeiras informações dão conta que o entorpecente estava dentro de um veículo Volkswagen Jetta de cor branca, onde o motorista não atendeu ao pedido de parada da guarnição da PRF e empreendeu fuga em alta velocidade pela rodovia federal.

Os policiais rodoviários fizeram o acompanhamento tático do carro em fuga e ao conseguirem alcançá-lo o condutor desceu do veículo e se embrenhou no matagal que margeia a BR.

Policiais da Força Tática da Polícia Militar foram acionados e fazem busca a procura do acusado.

Dentro do veículo foram encontrados dezenas de tabletes de droga, totalizando aproximadamente 45 quilos de maconha.

Depois de uma consulta o sistema a PRF constatou que Volkswagen Jetta apreendido havia sido tomado em assalto no Estado de São Paulo.

Fonte: Portal O Povo

A notícia Operação da PRF de Picos apreende 45 quilos de maconha apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.