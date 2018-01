Operação em Picos apreende diversos aparelhos celulares roubados

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Desde o mês de junho do ano passado a polícia civil de Picos deu início as investigações voltadas exclusivamente para reprimir crimes bastante recorrentes no município: o furto, o roubo e a receptação de aparelhos de telefone celular. Nesse período de seis meses e meio a polícia apreendeu pelo menos oito telefones e indiciou dez pessoas envolvidas com esses tipos delitos.

A apreensão mais recente aconteceu no bairro Parque de Exposição, na tarde da última segunda-feira (29). Durante a abordagem os policiais civis encontraram com Maria da Luz de Sousa um aparelho celular LG – X230DS K4, que havia sido furtado na cidade de Oeiras, no dia 12 de outubro do ano passado. Na delegacia a mulher contou que comprou referido celular do ex-namorado da sua filha.

Segundo Nota divulgada pela Polícia Civil de Picos em sua página no Facebook, o suspeito de iniciais G. de S. L, também será investigado pela comercialização de um produto furtado. Já Maria da Luz de Sousa foi atuada por receptação.

“A vítima do furto e proprietária do celular reaverá seu bem, que será encaminhado para a cidade de Oeiras. Orientamos a população a não comprar produtos sem nota fiscal, pois estes podem ter origem ilícita, e os compradores responderão criminalmente por receptação, que tem pena prevista de até 08 anos de reclusão, dependendo da situação fática”, alertou a Polícia Civil na Nota.

Nos últimos seis meses e meio a polícia civil apreendeu ao todo 41 aparelhos de telefone celular sem nota fiscal em Picos. As investigações a respeito de furtos, roubos e receptação de celulares no município foram iniciadas em junho do ano passado. Tudo começou no dia 14 com a recuperação de um aparelho celular Smartphone LG k10, que havia sido roubado no dia 08 de março de 2017 nas proximidades da UNIMED em Picos.

Após investigação, policiais encontraram o produto com a senhora R.S.F. Naquela ocasião a mulher apontou a pessoa que lhe vendeu o celular e os policiais civis apreenderam com o suspeito outros 36 aparelhos celulares sem nota fiscal. Na época o comerciante, que não teve a identidade revelada, também foi autuado por receptação.

CELARES APREENDIDOS:

Em sua página no Facebook a polícia civil disponibilizou os IMEIS dos celulares apreendidos nos últimos seis messes e meio. Caso alguém que tenha tido o seu celular roubado/furtado tenha o IMEI listado abaixo, por favor, ir à delegacia e solicitar que lhe seja restituído.

01(UM) APERELHO CELULAR SAMSUNG, MODELO SM-G 600 FY IMEI A 354611072188366 IMEI B 354612072188364, SEM CHIP COM BATERIA;

01 (UM) APARELHO CELULAR SAMSUNG MODELO GT-I9082 L IMEI A 355879/05/187329/5 IMEI B 355893/05/187329/6, SEM CHIP COM BATERIA;

01 (UM) APARELHO CELULAR SAMSUNG, MODELO GT-S7582L, IMEI A 352979/06/562267/1, IMEI B 352980/06562267/9; SEM CHIPS E COM BATERIA;

01 (UM) APARELHO CELULAR MOTOROLA MODELO XT1543, IMEI A 352354078097198 IMEI B 352354078097206, SEM CHIP COM BATERIA;

01 (UM) APARELHO CELULAR MOTOROLA MODELO XT 1089, IMEI A 355459061779111 IMEI B 355459061779129;

01 (UM) APARELHO CELULAR LG MODELO D285F, IMEI A 353793/06/052365/4, IMEI B 353793/06/05236566/2; COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G1 IMEI A 354989054822693 IMEI B 354989054822701; COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR SAMSUNG MODELO GTS6812B, NÃO IDENTIFICOU O IMEI, COM BATERIA SEM CHIPS, DE COR BRANCA;

01 UM APARELHO CELULAR SAMSUNG MODELO GT – S6293T IMEI A 351671/08/263762/0 IMEI B 351672/08263762/8, SEM CHIPS COM BATERIA;

01 UM APARELHO CELULAR LG-A180B, IMEI 356860-04-680894-2, SEM BATERIA, SEM CHIP;

01 UM APARELHO CELULAR SAMSUNG MODELO GT/E1088, IMEI 013161/00/876024/6, SEM CHIP E SEM BATERIA;

01 UM APARELHO CELULAR BLU MODELO ARIA, IMEI A 359455051887175 IMEI B 359455052889675, COM BATERIA E SEM CHIPS;







01 UM APARELHO CELULAR ZTE MODELO ZTE-G S213, IMEI 359590033237220, SEM BATERIA E SEM CHIP;

01 UM APARELHO SAMSUNG MODELO SM –G130BU/DS, IMEI A 358005060467245 IMEI B 358006060467243, COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR LG MODELO LG-C333, IMEI A 356660/05/166363-4 IMEI B 356660-05-166363-2; IMEI C 356660-05-166364-0, COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR LG A 395, IMEI A 358888050258967 IMEI D 358888050258991, COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR MOX A41, IMEI A 865541020038896 IMEI B 865541020128895, COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR LG E 415F IMEI A 351513/06/570665/4 IME B 351513/06/570666/2, SEM BATERIA E SEM CHIPS;

UM APARELHO CELULAR BLU TANK, IMEI A 351516060747060 IMEI B 351516061249066, COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GT S5282, IMEI A 354736/06/255090/1 IMEI B 354737/06/255090/9, COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR LG E467F, IMEI A 357333/05/790203/7 IMEI B 357333/05/790204/5, SEM BATERTIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR LG P698F, IMEI 358700/04/502607/0, IMEI B 358700/04/502608/8, SEM BATETRIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR SAMSUNG GT – E1263B, IMEI A 354503/05/080172/4, IMEI B 354501/05/080172/8, IMEI C 354502/05/080172/6; COM BATERIA E SEM CHIPS

01 UM APARELHO CELULAR NAVCITY NP-325, IMEI A 863296223069881 IMEI B 863296223069899, COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR NOKIA 1616-2B, IMEI 012121/00/305784/1, SEM BATERIA E SEM CHIP;

01 UM APARELHO CELULAR PANASONIC EB90FGD18, IMEI A 354245070647550, IMEI B 354245070647568, COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR LG – A275, IMEI A 356117064601620 IMEI B 35611706460163-8, SEM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR LG E410F, IMEI 35403106123307-5, SEM BATERIA E SEM CHIP;

01 UM APARELHO SAMSUNG GT – C3222, PRETO COM ROSA, NÃO DA PARA CONSTAR OS IMEIS, COM BATERIA E SEM CHIP;

01 UM APARELHO CELULAR LG – E400F, IMEI 35666105448258-2, SEM BATERIA E SEM CHIP;

01 UM APARELHO CELULAR SAMSUNG, DUAL CHIP BRANCO, NÃO É POSSIVEL CONSTAR OS IMEIS; COM BATERIA E SEM CHIPS;

01 UM APARELHO CELULAR SAMSUNG, NÃO É POSSÍVEL CONSTAR OS IMEIS, COM BATERIA E SEM CHIPS;

Samsung GT S5300B, COR PRETO, SEM IDENTIFICAÇÃO DO IMEI, COM BATERIA, SEM CHIP E SEM A TAMBA TRASEIRA;

Fonte: Portal o Povo