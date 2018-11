Operação Finados: PRF contabiliza uma morte e 19 feridos em acidentes

Acidentes nas estradas federais que cortam o Piauí deixaram um morto e 19 feridos. Os dados são referentes ao balanço da operação Finados divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). No total foram 20 acidentes em quatro dias.

O acidente com vítima fatal ocorreu na BR-316, na cidade de Picos, no interior do estado. No período, 15 motoristas foram flagrados no teste de alcoolemia, 39 autuados por excesso de velocidade, 82 por ultrapassagem indevida e 117 pelo não uso do capacete.

A PRF divulgou também que 1.300 pessoas foram fiscalizadas e e 1.235 veículos fiscalizados.

Fonte: Cidade Verde

