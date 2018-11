O Piauí deverá receber R$ 120,9 milhões do Governo Federal para a manutenção de trechos rodoviários em 2019. O montante está previsto no orçamento do próximo ano e consolida os gastos com reparos emergenciais, minimizando a ocorrência de acidentes.

No entanto, a liberação integral dos repasses dependerá da disponibilidade financeira no ano que vem, já que os valores podem ser remanejados para outras ações.

Rodovia no Piauí (Crédito: Reprodução/Web)

São 2.900 km que devem ser recuperados com o repasse e a unidade responsável pela aplicação do montante será o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Estudo recente da Confederação Nacional de Transportes (CNT) apontou o trecho da BR-135 que abrange o município de Monte Alegre do Piauí é o 11º mais perigoso do país e o terceiro do Nordeste.

No levantamento, a Confederação avaliou 4.571 trechos de até 10 km e adotou o critério de maior número de mortes em acidentes registrados em 2017, para chegar à lista dos cem trechos mais perigosos do Brasil.

De acordo com o estudo, o segmento situado no Piauí que figura na décima primeira posição do ranking localiza-se entre os quilômetros 418 e 428. Somente neste trecho no ano passado foram registradas 10 mortes, apresentando uma relação de 333,3 mortes a cada 100 acidentes.

Fonte:Meio Norte

O post Orçamento de 2019 prevê R$ 120 milhões para rodovias no Piauí apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.