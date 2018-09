OS 10 benefícios do vinho para a saúde comprovados cientificamente

1. Um escudo natural

Segundo pesquisas da Sociedade Europeia de Cardiologia, basta uma taça diária para diminuir em pelo menos 11% o risco de infecção por bactérias que causam uma série de doenças, como úlceras, gastrites, infecções e muitos tipos de câncer. Isso sem falar que o vinho é o único que não afeta o sistema imune!

2. Boa nova para os ossos e veias: adeus dorzinhas, adeus varizes

De acordo com estudos de universidades americanas e suecas, beber moderadamente, principalmente em idades mais maduras (a partir dos 40), fortalece os ossos, veias e artérias, prevenindo muitos problemas que podem surgir no futuro (como osteoporose e varizes).

3. Gravidez à vista

Muitos casais talvez nunca tiveram este problema, mas às vezes, engravidar não é assim tão simples. Isso se deve a uma série de características do organismo feminino que podem fazer uma gravidez demorar até um ou dois anos para chegar. Do mesmo jeito que não se sabe por que isso acontece, o Centro de Ciência Epidemiológica Dinamarquês, após um levantamento enorme, constatou que beber vinho regularmente diminuiu quase um terço do tempo de espera entre 30 mil mulheres estudadas.

4. Engorda ou não engorda?

A resposta pode parecer triste, mas engorda, sim. Porém, tudo na vida engorda, só água e chá verde que não (e olhe lá!). Mas fique tranquilo, há mais pontos positivos do que negativos nisso tudo. Dentre todas as bebidas alcoólicas, o vinho é que tem menos calorias, se bebido moderadamente, claro, e considerando a dosagem. Por exemplo, se comparar um copo de cerveja com a mesma quantidade de vinho, o vinho será mais calórico. Isto porque o teor alcoólico dele é mais alto. Por outro lado, se comparar a mesma dosagem de vinho e destilado, o destilado será mais calórico.O que engorda no vinho é, na verdade, o açúcar que não se transforma em álcool durante a fermentação (chamado de açúcar residual). Os vinhos de sobremesa, é claro, saem em disparada quando o assunto é esse tal açúcar, seguido pelos espumantes Moscatel. Ah, isso sem falar nos espumantes demi-sec e doux, que são mais açucarados que os brut, extra-brut e nature.

5. Calma, menino

Segundo a escola de medicina da Universidade de Boston, beber com moderação leva a resultados melhores em testes de habilidade, emoção, mobilidade (olha só que interessante) capacidade de entender na meia-idade… Seria isso paciência?

6. Calce os tênis de atleta

O resveratrol, a famosa substância saudável dos taninos, é a “whey protein” do coração, além de trazer um benefício a mais para pessoas com tendência a ter diabetes. Experimentos de laboratório da Universidade de Alberta, no Canadá, descobriram que duas taças de vinho por dia aumentam o colesterol bom e diminuem o ruim. Mas não basta beber e esperar suas glórias – para o efeito funcionar, é preciso se mexer, caminhar e fazer exercícios.

7. Não está enxergando?

Pois é, a idade vem chegando, e algumas coisas vão indo – a visão é uma delas. Começamos a usar óculos, apertar os olhos, não ler de longe… Mas dá para fazer as marcas da idade chegarem um pouco mais tarde. De acordo com estudos do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Udine, o vinho é a única (a única!) bebida capaz disso. Beber moderadamente por anos deixa mais lenta a degeneração da retina e ainda previne os riscos de cegueira.

8. Guarde na memória

Não se lembra da data de casamento, mas lembra direitinho o nome, safra e uva daquele vinho que adorou anos atrás? Tem explicação: o vinho ajuda a preservar a memória mesmo na terceira idade. De acordo com o setor médico da Universidade do Arizona, isso acontece porque o vinho previne o sangue de coagular e reduz a inflamação dos vasos, ambos relacionados ao declínio de memória.

9. O remédio do dia seguinte

Quem gosta de vinho gosta de comida, é fato. Quem gosta de comida, pelo menos uma vez na vida, já sofreu com uma intoxicação alimentar, isso também é fato. A cura? Tomar sopa, comer arroz com legumes, muita água… Tudo isso por muitos dias. Uma coisa que os médicos deveriam recomendar também é uma taça de vinho por dia – segundo um estudo da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Porto, ela praticamente mata a bactéria responsável pela intoxicação e deixa muito mais rápida a recuperação.

10. Aumenta o desejo e a satisfação sexual

Uma pesquisa publicada no The Journal of Sexual Medicine, realizada com 800 mulheres italianas, concluiu que quem consome duas taças de vinho por dia apresenta aumento no nível de desejo e satisfação sexual. Isto acontece porque os compostos do vinho tinto aumentam o fluxo de sangue em áreas específicas do corpo.

Um ponto ruim…

Nem tudo é tão bom assim. Homens, sinto lhes dizer, mas ao mesmo tempo em que as substâncias do vinho dilatam e fortalecem os vasos sanguíneos, o que faz muito bem para a nossa circulação, quem sofre são os vasos, digamos, mais íntimos. Acontece que o sangue não precisa fazer uma pressão tão grande quanto normalmente, e isso resulta em menos ereção e performance sexual…

Fonte: Sonoma

A notícia OS 10 benefícios do vinho para a saúde comprovados cientificamente apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.