Pablo Santos aparece bem posicionado em pesquisa Data AZ em Picos

Com 5% de intenções de votos, o deputado estadual Pablo Santos (MDB), candidato à reeleição, aparece bem posicionado na pesquisa do Instituto Data AZ em Picos. Os números foram divulgados na última sexta-feira (24).

Pablo está praticamente empatado com o primeiro colocado, o deputado Nerinho (PTB), que aparece com 5,24% da preferência do eleitor picoense.

Filho de Picos e atuando como médico na cidade, Pablo Santos hoje tem um grupo consolidado com o apoio da vereadora Valdivia Santos e do vereador Renato Ibiapino, ambos do PRP. Além da ex-vereadora Fátima Sá.

Ascom

