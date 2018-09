Pablo Santos participa de caminhada com Wellington Dias em Picos

Na manhã do último sábado (08), o deputado Estadual e candidato a reeleição, Pablo Santos (MDB), recebeu em sua casa, no bairro Canto da Várzea, na cidade de Picos o Governador do Estado e candidato a reeleição, Wellington Dias (PT) e vários correligionários.

Quem também esteve presente no encontro foi o deputado Federal e candidato a uma vaga no Senado, Marcelo Castro (MDB), além da ex-prefeita de Francisco Santos, Carleusa Santos, e outras lideranças políticas.

Após uma reunião e um café da manhã, Pablo Santos, Wellington Dias e Marcelo Castro participaram de uma caminhada no Centro que reuniu diversos candidatos e correligionários da coligação “A vitória com a força do Povo”.

Durante o ato político Pablo reafirmou sue compromisso de continuar trabalhando principalmente pela Cultura, a Saúde e a infraestrutura.

A caminhada terminou com um discurso de Wellington Dias na Praça Josino Ferreira, também no Centro.

Fonte: Portal O Povo

