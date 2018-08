Pablo Santos se reúne com lideranças e lança candidatura em Picos

Em reunião realizada em sua residência no bairro Canto da Várzea, o deputado estadual Pablo Santos (MDB) lançou sua candidatura à reeleição. O evento foi realizado na noite dessa quinta-feira (30).

A reunião contou com a presença do ex-deputado estadual Warton Santos, do secretário de Saúde de Picos, Júnior Santos, da vereadora Valdívia (PRP), do vereador Renato (PRP), da ex-vereadora Fátima Sá (PSDB) e da candidata a deputada federal Marina Santos (PTC). Além dos familiares, lideranças políticas de Picos e região e simpatizantes do parlamentar.

Durante o evento, o deputado Pablo Santos posou paras fotos, cumprimentou o público presente e destacou suas propostas para o seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI).

Em entrevista à imprensa, Pablo Santos afirmou que a reunião é uma tradição que não pode deixar de acontecer. “A gente nunca pode deixar de fazer essa reunião aqui na nossa residência com os amigos, com a família, com os simpatizantes e com nossas lideranças aqui da cidade. A gente só tem a agradecer ao apoio, ao carinho, a atenção. Em time que se ganha não se mexe, então não poderia fazer diferente, não poderia deixar de fazer esse evento na minha residência”, disse.

O deputado destacou também obras e projetos do seu mandato, como investimentos no Hospital Regional Justino Luz, a realização do Palco da Cultura em Picos e região e a pavimentação de ruas no bairro Paraibinha e nos municípios de Bocaina, Campo Grande, Fronteiras, Ipiranga e Jacobina.

Caso seja reeleito, Pablo reiterou que irá trabalhar mantendo o foco na área da saúde. “É minha formação, é a minha vocação, então eu não posso deixar de trabalhar para tentar melhorar a saúde da minha cidade. Sabemos que não só a saúde da nossa cidade passa por dificuldades, mas também a saúde do Estado e do Brasil. O Governador está tentando equilibrar o Estado, tentando equilibrar as finanças para que no final de dezembro a gente consiga está com as contas equilibradas e os salários em dia, tanto do funcionalismo do Estado como do Hospital Regional Justino Luz”, pontuou.

