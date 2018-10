Padre Walmir irá realizar mudanças no secretariado

O prefeito de Picos, o Padre Walmir Lima, deve publicar nos próximos dias as portarias com mudanças na sua equipe de assessores diretos. A reforma do secretariado começou na última semana com a exoneração de Oliveiro Luz, da Coordenadoria de Defesa Civil, cargo que ainda permanece vago.

Uma fonte de dentro do Palácio Coelho Rodrigues informou que o Secretário de Governo, Rangel Kennedy, deixará a pasta para assumir a chefia de Gabinete; o atual chefe de Gabinete, Francivaldo Barbosa, assumirá a Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia, que atualmente é gerida pelo suplente de vereador Iata Rodrigues.

Iata Rodrigues será nomeado para a Secretaria Municipal de Cultura, que atualmente tem a frente à jornalista Maria Santana, que será indicada para a pasta do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Filomeno Portela, que atualmente ocupa o Meio Ambiente, vai assumir o lugar deixado por Rangel Kennedy, como Secretário de Governo.

O prefeito Padre Walmir ainda não se pronunciou oficialmente sobre os motivos destas mudanças efetuadas no secretariado.

