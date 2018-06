Pai e filho condenados por homicídio em Padre Marcos são presos em Mato Grosso

Pai e filho, identificados por Antônio João Teixeira e Jerry Adriano de Carvalho Teixeira, naturais do município de Padre Marcos, foram presos na cidade de Rondonópolis, estado de Mato Grosso. Eles foram condenados pela morte de Ronivon José da Silva, crime ocorrido em janeiro de 2006, na localidade Canto Alegre, zona rural do município de Padre Marcos.

Antônio João Teixeira, vulgo “Toinho”, foi acusado de ser o mandante do crime cometido pelo filho Jerry Adriano, que na época tinha apenas 19 anos. A vítima foi assassinada com um tiro de arma de fogo na cabeça, e em seguida, enterrada. O crime segundo a denúncia do Ministério Público, teria sido motivado por vingança. A vítima, criado desde a infância por “Toinho”, queria pleitear herança.

A dupla foi levada a julgamento em junho de 2012, no Fórum da Comarca de Padre Marcos, e condenados pelo Conselho de Sentença. Jerry Adriano pegou 16 anos e 6 seis meses de reclusão, e Antônio João Teixeira, 14 anos. A Justiça deu aos condenados o direito de recorrerem da sentença em liberdade. Julgados em segunda instância, no Tribunal de Justiça do Piauí, pai e filho foram condenados, mas não foram presos, pois já haviam fugido do município de Padre Marcos. A prisão só foi efetuada na última quinta-feira (7), pela Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis.

Durante as investigações sobre o paradeiro dos foragidos, a Polícia Civil do Piauí obteve a informação de que os dois estariam residindo em Rondonópolis. A partir de um trabalho em conjunto com a Polícia Civil do Mato Grosso, foi possível chegar até os fugitivos. O primeiro a ser localizado foi Jerry, que trabalhava numa empresa. Ele passou a ser monitorado e a partir disso, a polícia chegou até seu pai. Jerry foi preso na empresa e o seu pai, em casa.

