Pai e filho são mortos e uma pessoa é baleada em Alegrete do Piauí

Um homem identificado como ‘Tico’ e seu filho ‘Frauldilson’, foram assassinados a tiros há poucos instantes desta quarta-feira 15, na movimentada Avenida Isabel Ramos, no centro do município de Alegrete do Piauí. Mais uma pessoa identificado como ‘Nelson’ também foi baleado e está sendo transferido para o Hospital Regional Justino Luz em Picos.

Segundo as informações colhidas através de populares pelo Cidades Na Net, o alvo dos criminosos era o ‘Frauldilson’ que chegou a ser atingido primeiro pelos disparos. O pai de ‘Fraudilson’, o seu ‘Tico’ presenciou os disparos e partiu para cima dos criminosos, sendo alvejado pelos mesmos. Depois o irmão de ‘Fraudilson’, o ‘Nelson’ teria ido também tentar socorrer seu pai e seu irmão e também foi atingido no braço.

Nenhum suspeito foi localizado. O GPM saiu em diligência para capturar os suspeitos. O Cidades Na Net aguarda mais informações.

CidadesnaNet