Palestra “transforme sua mente e melhore seu relacionamento” será realizada em Picos

Todos nós temos alguma lembrança que queremos esquecer. Alguém que nos fez mal, um amor mal resolvido ou até mesmo aquela pessoa que a gente tira das nossas vidas, apaga o número e bloqueia nas redes sociais, mas que no final das contas vê que não adianta, porque ela continua lá, presente no nosso pensamento.

Parece impossível esquecer, certo? Mas para a Psicóloga Clínica e Hipnoteuta, Raqueline Moreira, isso tem solução, segundo ela “a realidade, na verdade, é derivada de nossa programação mental, e que liberar todo o poder da nossa mente pode nos levar a transformações nunca imaginadas, seja para melhorar o rendimento no trabalho ou até mesmo para criar padrões financeiros que ajudem a lidar melhor com o dinheiro”

Essa discussão de como a mente interfere nos relacionamentos e até a nossa relação com dinheiro será tema de uma palestra beneficente que será realizada, Terça-feira, 04 de setembro, ás 19 horas, na Loja maçônica cavalheiros do Piauí, que fica localizada na Rua São Sebastião, número 45, no Centro de Picos. A entrada no evento custa apenas dois quilos de alimentos, que serão doados a uma instituição social de Picos.

“Em um mundo onde a busca pelo bem estar próprio é cada vez maior, e as terapias convencionais para melhorar a qualidade de vida têm surtido cada vez menos efeito, o controle da mente chega com um potencial muito grande de mudar as nossas vidas”, destaca.

Raqueline Moreira, diz ainda que a palestra “será um evento diferente de tudo o que você já viu, vai apresentar para você um processo que permite acessar seu subconsciente, identificar as causas de você não conseguir esquecer e ainda solucioná-las de forma rápida e efetiva, para que você nunca mais sofra com esse tipo de problema”.

Palestra: Descubra como transformar sua mente e melhorar seu relacionamento.

Local: Loja Maçônica Cavalheiros do Piauí, Rua São Sebastião, 45, Centro, Picos-PI

Hora: 19:00 – 20:30

Dia: Terça, 04 de setembro de 2018

