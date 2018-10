Palio bate em placa após colidir em motociclista no Piauí

Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente na tarde dessa quarta-feira (03/10), na cidade de Parnaíba.

O carro, modelo Palio, foi atingido pela moto na rotatória do bairro João XXIII, próximo ao posto Estrela, na Avenida São Sebastião.

Em consequência da colisão, o veículo foi de encontro a uma base de ferro de uma placa, no canteiro central da avenida, e teve a frente destruída.

O automóvel era ocupado por uma senhora que levava um bebê na cadeirinha, mas a criança não sofreu ferimentos. O airbag foi acionado no impacto. A condutora levou forte pancada no nariz. Já o motociclista caiu na via e foi socorrido por populares.

Uma patrulha da Força Tática, sob comando do sargento Carlos Alberto, chegou no local e acionou o PPTRAN para fazer o levantamento do acidente.

