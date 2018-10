Partido expulsa candidato a deputado federal preso com arma e drogas

O advogado e candidato a deputado federal, Jofran Santos Moura, do Democracia Cristã, foi expulso do partido após ser preso em flagrante com arma, munição ponto 40 – de uso restrito da polícia – e drogas.

O candidato foi preso na terça-feira (2) por volta das 23h40 em uma lanchonete na cidade de Picos.

“Constatamos que o Jofran estava com uma arma de numeração picotada calibre 38 marca Tauros, e que o mesmo havia entregue uma porção de substância análoga a maconha ao Pedro Vitor. Ao realizar busca no carro do Jofran foi encontrado ainda mais maconha e 12 munições calibre ponto 40”, diz o relato do comandante da Polícia Militar de Picos Edwaldo Viana.

Segundo o comandante, o candidato está preso no quartel de Picos.

O portal Cidadeverde.com tentou contato com advogado do candidato, mas não conseguiu resposta.

O presidente do partido no Piauí, Romualdo Seno, candidato ao governo do estado, confirmou ao Cidadeverde.com que realizou hoje a expulsão do candidato.

“Em hipótese nenhuma o partido pode aceitar uma pessoa que cometa qualquer tipo de ilícito. Sei que todo mundo tem o direito de defesa, mas como presidente sou duro e rígido com erro como esse”, afirmou Romualdo Seno.

CONFIRA A ENTREVISTA COM O CEL. EDWALDO VIANA

https://grandepicos.com.br/wp-content/uploads/2018/10/PRISÃO-EM-DOM.-EXPEDITO-03.10.mp3

Fonte:

Texto: Cidade Verde

Áudio: Grande Picos

