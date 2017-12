Passageiros pulam de ônibus durante assalto no Piauí

Passageiros caíram de um ônibus coletivo em movimento durante assalto na noite desta quarta-feira (13). O transporte coletivo fazia linha Cerâmica Cil- Miguel Rosa. As vítimas ficaram feridas e foram levadas pelo Samu ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). A ação criminosa foi a terceira na Capital somente nesta semana.

“Quando anunciaram o assalto, uma multidão correu para a porta traseira e a arrebentaram. As pessoas estavam muito assustadas e, com medo, algumas se jogaram do ônibus em movimento”, conta Francisco das Chagas, motorista do ônibus.

Ele relatou momentos de desespero e relembra que teve uma arma apontada para a cabeça.”Eles diziam que iam pipocar minha cabeça. Todo mundo gritava. Foi muito desespero”, reitera.

Dois criminosos participaram do assalto e na fuga roubaram um veículo de uma pessoa que passava pelo local.

“Um estava com uma bolsa tiracolo e o outro bem vestido…não dava para despertar desconfiança. De repente, os dois começaram a discutir. Um dizia que não tinha dinheiro e era para o outro pagar o ônibus. Tudo isso para despistar. Quando passamos da avenida Nações Unidas, na Miguel Rosa, anunciaram o assalto, fizeram o rapa, desceram e tomaram um carro de assalto de um rapaz”, contou o motorista.

As vítimas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes de Teresina para o registro da ocorrência. Nenhum dos suspeitos foi preso.

Cirurgias no HUT

Dos seis pacientes que deram entrada no HUT, dois permanecem internados que vão passar por cirurgia: Rafael da Silva, 20 anos, vai fazer uma cirurgia de fratura de tíbia e o Antônio Bruno Andrade Pinto, 21 anos, que fará uma cirurgia de fratura de clavícula.

As outras quatro pessoas tiveram escoriações foram socorridas e foram liberadas. Todos deram entrada por volta das 21h30 de ontem.

As vítimas afirmam que não pularam do veículo e não arrombaram a porta. Elas declararam que quando a dupla anunciou o assalto, uma parte dos passageiros correu para uma das portas e afirmam que ela se abriu e eles caíram.

Fonte:

Graciane Sousa

gracianesousa@cidadeverde.com

Com informações Notícia da Manhã

O post Passageiros pulam de ônibus durante assalto no Piauí apareceu primeiro em Cidades na Net.





Fonte