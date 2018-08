Pescador desaparece em barragem na zona rural de Massapê do Piauí

Um pescador identificado apenas por Batista de Astrogildo, desapareceu na tarde desta quinta-feira, 16, na barragem Dr. Hildo Diniz, situada no povoado Caraíbas, zona rural do município de Massapê do Piauí.

Segundo informações, o homem estava em uma boia pescando e desapareceu nas águas da barragem. O desaparecimento foi notado por uma pessoa que estava na companhia de Batista.

A notícia do desaparecimento deixou abalada a cidade de Massapê, onde Batista reside e é muito conhecido. Ainda segundo informações, é grande a movimentação de pessoas nas margens da barragem.

A Polícia Militar foi acionada e está no local.

Aguarde mais informações!