Pesquisa Amostragem aponta vitória de Wellington Dias no primeiro turno

O governador Wellington Dias (PT) aumentou a vantagem sobre seus adversários na intenção de voto estimulada em todo o Piauí e se as eleições fossem hoje seria eleito no primeiro turno com uma diferença de 10,19 pontos percentuais sobre seus adversários, revela pesquisa realizada pelo Instituto Amostragem, encomendada pelo Grupo Meio Norte de Comunicação, entre os dias 15 a 18 de setembro, com 1.137 eleitores de 47 municípios, distribuídos em todas as microrregiões do Piauí.

A pesquisa mostra que Wellington Dias tem 41,95% da intenção de voto estimulada dos eleitores do Piauí. Em segundo lugar está Doutor Pessoa (Solidariedade), com 14,42%.

O candidato do PSDB ao Governo do Estado, Luciano Nunes, está com 9,59% da intenção de voto estimulada; Elmano Férrer (Podemos) tem 3,17%; Valter Alencar (PSC) e Fábio Sérvio (PSL) estão empatados, cada, com 1,41%; Sueli Rodrigues (PSOL), tem 0,79% e Luciane Santos (PSTU) 0,62; Lourdes Melo está com 0,26% e; Romualdo Seno (DC), 0,09%.

Entre os eleitores piauienses, 15,30% não sabem ou não querem opinar e 10,99% querem votar em branco ou nulo para o Governo do Estado.

A pesquisa do Instituto Amostragem demonstra que a soma da intenção de voto estimulada de todos os candidatos, exceto o governador, é de 31,76%, 10,19 percentuais a menos do que a intenção de voto estimulada de Wellington Dias, que correspondem a 41,95%.

Wellington tem 56,92% dos votos válidos

O governador Wellington Dias, candidato à reeleição, tem 56,92% dos votos válidos, de acordo com a pesquisa do Instituto Amostragem. Em segundo lugar vem Doutor Pessoa, com 19,57%; seguido por Luciano Nunes, com 13,01%; Elmano Férrer tem 4,30%; Fábio Sérvio e Valter Alencar estão empatados, cada, com 1,91% dos votos válidos; Sueli Rodrigues, com 1,07%; Luciane Santos, com 0,84%; Lourdes Melo, com 0,36% e; Romualdo Seno, com 0,12%.

O presidente do Instituto Amostragem, estatístico e professor universitário João Batista Teles, explica que os votos válidos, como no resultado final das eleições, excluem os eleitores indecisos e os que intencionam votar em branco ou nulo. (E.R.)

A pesquisa realizada entre os dias 15 a 18 de setembro do Instituto Amostragem tem uma margem de erro de 2,85% para mais e para menos e um nível de confiança de 95%.

A pesquisa do Instituto Amostragem foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí, com o número PI-07451/2018, no dia 14 de setembro de 2018.

Fonte: Meio Norte

