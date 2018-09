Pesquisa Amostragem: Wellington Dias lidera com 40,19% das intenções de voto

governador Wellington Dias (PT), candidato à reeleição, cresceu na mais recente pesquisa de intenções de voto do Instituto Amostragem para o Grupo Meio Norte de Comunicação e atingiu 40,19%, segundo o levantamento realizado entre os dias 1 a 4 de setembro, com 1,137 eleitores, distribuídos em 47 municípios de todas as microrregiões do Piauí.

O crescimento de Wellington Dias é de 2,2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior do Instituto Amostragem realizada de 11 a 14 de agosto, quando o governador tinha 37,99% das intenções de voto estimuladas.

A pesquisa aponta ainda que o candidato do Solidariedade ao Governo do Estado, deputado estadual Doutor Pessoa, tem 12,66% das intenções de voto estimuladas; seguido pelo candidato do PSDB ao Governo do Estado, deputado estadual Luciano Nunes, que tem 8,88%; e do candidato do Podemos, senador Elmano Férrer, que tem 3,43%.

A candidata do PSOL ao Governo do Estado, Sueli Rodrigues, tem 1,06% das intenções de voto estimuladas; o candidato do PSL a governador, empresário Fábio Sérvio, tem 0,97%; o candidato do PSC ao Governo do Estado, Valter Alencar, tem 0,70%; a candidata do PCO, Lourdes Melo, tem 0,62%; os candidatos ao Governo do Estado, Luciane Santos (PSTU) e Romualdo Seno (DC), estão empatados com 0,18%.

Os eleitores indecisos ficaram em 16,71% e os que querem votar em branco ou nulo representam 14,42%.

É a primeira pesquisa de intenções de voto para o Governo do Estado, após o início, no dia 31 de agosto, da propaganda eleitoral no rádio e na TV.

1º TURNO – Com esse resultado, Wellington pode ser reeleito para o Governo do Estado no primeiro turno das eleições, que ocorre no dia 7 de outubro, porque tem 40,19% das intenções de voto estimuladas, 11,51 pontos percentuais a mais do que os outros candidatos a governador, que somam 28,68%.

A pesquisa do Instituto Amostragem mostra uma redução no percentual de eleitores indecisos e dos que querem votar branco ou nulo.

Os eleitores que não sabem ou não querem opinar em quem vão votar para governador agora são 16,71% quando em agosto somavam 19,79%, enquanto as eleições que querem votar nulo ou em branco hoje somam 14,42%, quando no mês passado, eles representavam 16,45%.

Essa redução dos eleitores indecisos e que querem votar em branco ou nulo foi distribuída de forma quase igual entre os candidatos ao Governo do Estado. Wellington Dias cresceu 2,20%; Doutor Pessoa, 2,72%; Luciano Nunes, 1,23%, enquanto Elmano Férrer caiu 1,23%. Valter Alencar sofreu uma queda de 0,62%.

O Instituto Amostragem realizou a pesquisa com 1.137 eleitores com 16 ou mais anos de idade residentes e com domicílio eleitoral em 47 municípios pesquisados. Os eleitores pesquisados são municípios de todas as microrregiões do Piauí, como a Baixo Parnaíba Piauiense (Esperantina, Barras, Piripiri, Batalha); Litoral Piauiense (Buriti dos Lopes, Luís Correia, Parnaíba); Teresina (Teresina, União, José de Freitas); Campo Maior (São Miguel do Tapuio, Castelo do Piauí, Pedro II, Campo Maior); Médio Parnaíba Piauiense (Regeneração, Amarante, Água Branca); Valença do Piauí (Pimenteiras, Elesbão Veloso, Valença do Piauí); Alto Parnaíba Piauiense (Uruçuí); Bertolínia (Bertolínia, Colônia do Gurgueia); Floriano (Nazaré do Piauí, Itaueira, Floriano); Alto Médio Gurguéia (Monte Alegre do Piauí, Bom Jesus); São Raimundo Nonato (Dom Inocêncio, Caracol, Canto do Buriti, São Raimundo Nonato); Chapadas do Extremo Sul Piauiense (Corrente, Curimatá); Picos (Dom Expedito Lopes, Ipiranga do Piauí, Oeiras, Picos); Pio IX (Francisco Santos, Pio IX); Alto Médio Canindé (Simplício Mendes, Fronteiras, Simões, Jaicós, São João do Piauí, Paulistana, Itainópolis).

A pesquisa do Instituto Amostragem tem uma margem de erro de 2,85% para mais ou para menos e um nível de confiança de 95% . A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, com o número PI-05933/2018, no dia 31 de agosto de 2018.

Votos válidos: Wellington Dias tem 58,37%; Dr. Pessoa 18,39%

O governador Wellington Dias tem 58,37% dos votos válidos, enquanto Doutor Pessoa tem 18,39% e Luciano Nunes, 12,90%, apurou a pesquisa do Instituto Amostragem.

O presidente do Instituto Amostragem, estatístico João Batista Teles, afirmou que os votos válidos são os que excluem os eleitores indecisos e os que votam em branco e nulo, como de fato ocorre nas eleições porque a Justiça Eleitoral não contabiliza para os candidatos os votos nulos ou em branco.

A pesquisa do Instituto Amostragem mostra que Elmano Férrer tem 4,98% dos votos válidos, seguido da candidata do PSOL ao Governo do Estado, Sueli Rodrigues, com 1,53% dos votos válidos; do candidato do PSL a governador, empresário Fábio Sérvio, com 1,40% dos votos válidos; do candidato do PSC ao Governo do Estado, Valter Alencar, que tem 1,02% dos votos válidos; da candidata do PCO, Lourdes Melo, que tem 0,89% dos votos válidos e; dos candidatos ao Governo do Estado, Luciane Santos (PSTU) e Romualdo Seno (DC) , que estão empatados com 0,26% dos votos válidos. (E.R.)

Na espontânea, indecisos chegam a 53,21%

O governador Wellington Dias (PT), disputando a reeleição, é o candidato mais lembrado pelos eleitores do Piauí na pesquisa de intenções de voto espontânea para o Governo do Estado do Instituto Amostragem. 19,61% dos eleitores piauienses manifestam espontaneamente a vontade de votar na reeleição de Wellington.

Em segundo lugar, empatados estatisticamente, vêm Doutor Pessoa, com 6,07 %, e Luciano Nunes, com 5,19% das intenções de voto espontâneas. Em terceiro lugar nas intenções de voto para governador está Elmano Férrer, com 1,23%.

Também têm intenções de voto espontâneas Fábio Sérvio (0,23%); empatados, com 0,09% das intenções de voto espontâneas, estão Luciane Santos, Maria de Lourdes e Sueli Rodrigues.

Os demais candidatos ao Governo do Estado não pontuaram na pesquisa de intenções de voto espontâneas.

Nessa pesquisa, 53,21% dos eleitores ainda não sabem ou preferiram não opinar em quem tem intenções de votar para o Governo. Os que responderam que votariam em branco ou anulariam o voto somam 12,49%. (E.R.)

Fonte: Meio Norte

