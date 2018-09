Pesquisa Objetiva elege as empresas picoenses que se destacaram em 2018; Veja a lista!

O Instituto Objetiva, Pesquisa e Divulgação realizou no município de Picos uma pesquisa sem indução de votos no período de quatro dias no mês de agosto para verificar as empresas e os profissionais picoenses que se destacaram em atendimento e qualidade de produtos e serviços.

A presente pesquisa avalia as empresas que são destaques nos setores de Comunicação, Profissionais, Comércio Varejista e prestação de serviços. Como metodologia de pesquisa, questionários foram entregues nas residências de populares situados nos mais variados bairros de Picos, e posteriormente sistematizados.

Portal RiachaoNet é eleito como melhor portal notícias de Picos

Assim como em anos anteriores, o Portal RIACHAONET foi eleito novamente, pelo público, como melhor portal de notícias da macrorregião de Picos em 2018. O portal ao longo de mais de 15 anos de atuação vem buscando cumprir com seu papel, levando informação com rapidez e primando pela veracidade dos fatos.

O RIACHAONET é líder em acessos na grande região de Picos, a maior referência no webjornalismo do sertão piauiense.

Confira lista!

Rádio FM – Grande FM

Carro de Som – Edvaldo A Voz do Povo

Melhor site de notícias da cidade – RiachãoNet

Mármores e granitos – Marmoraria Moura Fé

Consultório veterinário e Pet Shop – Quinta das Patinhas

Bancos em couros, personalização de interiores, hidratação e higienização de veículos – M2 Estofamentos

Revenda de Veículos- Naldo Veículos

Designer de sobrancelhas – Edylson Valério

Espaço de bronzeamento natural e gelado – Very Bronze – ORG: Veridiana Barros Esteticista

Festa infantil– Bom bom festas

Nutricionista – Dra. Tayse Costa

Vereador Destaque – Irmão Zé Luiz

Decoração de Festas e Cerimonial – A & M Cerimonial e Eventos

Cirurgião Dentista – Dr. Bruno Monteiro

Vereador de destaque – Afonsinho

Escritório de Advocacia – Portela e Portela Advocacia

Advogado – Dr. Gleuton Portela

Mega hair , Fio a Fio e Venda de Cabelo – Silvane Mega Hair

Metalúrgica – Irmãos Galo

Paisagismo e Jardinagem – Projeto Brasil Florido

Restaurante- Restaurante e Churrascaria O Galdêncio

Psicóloga – Drª Graça Moura

Churrascaria – Hotel e Churrascaria Horizonte

Sorveteria – Sorveteria O Povo, de Zé do Alho

Ortopedista – Dr. Geraldo Gonçalves Nunes

Clínica Odontológica – Sorriso Fácil

A notícia Pesquisa Objetiva elege as empresas picoenses que se destacaram em 2018; Veja a lista! apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.