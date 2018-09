Pesquisa Opinar: veja quem lidera para deputado estadual e federal

É elevado o número de eleitores indecisos para deputados estaduais e federais no estado. É o que mostra o levantamento do Instituto Opinar divulgado com exclusividade, nesta quarta-feira (5), no portal Cidadeverde.com.

Pelo levantamento, 73,57% dos eleitores não sabem ou não responderam em quem votariam para deputado estadual nas eleições de outubro.

Quem lidera a pesquisa – espontânea (aquela que o eleitor escolhe de livre vontade sem nenhuma opção de questionário) – para deputado estadual é o Wilson Brandão, Georgiano Neto e o pastor Gessivaldo.

A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de agosto a 2 de setembro e entrevistou 1.082 eleitores em 59 municípios.

Câmara Federal

Para deputado federal – também espontânea – os candidatos que lideram tentam a reeleição: capitão Fábio Abreu, Rejane Dias e Júlio César.

Pelo levantamento, 77,54% dos eleitores se dizem indecisos em quem vão votar no dia 7 de outubro para a Câmara Federal.

Fonte: Cidade Verde

