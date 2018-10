A Petrobras anunciou corte de 0,93% no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias, válido para esta sexta-feira, dia 12, para R$ 2,1490. Já o preço do diesel permanece em R$ 2,3606, conforme tabela disponível no site da empresa.

No último dia 30, a estatal elevou o preço do diesel em 2,8% devido aos novos valores dos preços de referência para o terceiro período da terceira fase de subvenção ao diesel, que vai até 29 de outubro.

Em 6 de setembro, a diretoria da companhia anunciou que além dos reajustes diários da gasolina, terá a opção de utilizar um mecanismo de proteção (hedge) complementar.

Por Estadão Conteúdo

A notícia Petrobras anuncia redução de 0,93% no preço da gasolina apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.