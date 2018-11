Piauí| Criança de 13 anos engravida e padrasto é suspeito do estupro

Uma criança de 13 anos engravidou depois de ter sido violentada dentro de casa no bairro Satélite, na zona Leste da Capital. O principal suspeito de cometer o crime é o padrasto da criança, que apesar da confirmação do estupro e da gravidez, não foi preso.

A menina está com seis meses de gestação e o caso também está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.

O conselheiro Djan Moreira conversou com a vítima e lamenta que o padrasto não esteja preso. “É por causa da lei, que diz que não foi em flagrante, a delegada Tânia nos explicou que não podia fazer a prisão dele por conta de que não foi em flagrante tendo em vista que o ultimo estupro tinha sido realizado há cerca de um mês, então por essa razão não ia pedir a prisão dele ali de imediato, mas que medidas protetivas para a mãe e para adolescente iam ser requisitadas”, declarou.

Na zona Leste de Teresina esse ano já foram feitas 243 denúncias de abuso no Conselho Tutelar. O conselheiro lamenta que a maioria desses abusos aconteça dentro de casa.

“Parece que as pessoas ainda continuam paradas, não reagem, não denunciam. Como é que você tem uma menina que está com seis meses de gravidez e ninguém desconfia? Se não fosse uma pessoa que foi visitar, como essa menina ia dar a luz e ninguém ia saber? É lamentável, mas nós insistimos que as pessoas denunciem para que isso amenize, se essa menina tivesse descoberto antes essa gravidez teria ocorrido a interrupção”, disse.

(Crédito: Reprodução/TVMN)