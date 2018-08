Piauí| Mulher denuncia companheiro pela vigésima vez por agressão

Uma mulher que não quis se identificar procurou o repórter Kilson Dione para denunciar as agressões que vem sofrendo do próprio companheiro. Segundo ela, essa já é a vigésima vez que ela denuncia o marido por agressão doméstica. Em um dos casos, ela perdeu um bebê que esperava do acusado.

“Tudo começou por bobagens, vicio que ele tinha de jogos, perdia tudo, nunca ganhava e começou a se desfazer das coisas, ele não trabalhava e quem sustentava a gente era meu pai e eu quando fazia aula de reforço particular. O dinheiro da semana para comprar comida ele se desfazia de tudo para jogos, até quando ele se desfez de um notebook e um telefone que não fazia um mês que tinha comprado, aí nós iniciamos uma briga, ele começou me empurrando, eu indo para cima para tentar pegar minhas coisas e tudo começou aí, a primeira agressão”, disse.

Segundo ela, o acusado prometeu mudar e decidiu que um filho lhe tornaria um homem melhor. “Foi uma decisão nossa, a gente voltou, retomou a relação, ele disse que queria um filho que tudo seria diferente, eu cai na burrice de engravidar, quando eu engravidei a primeira fúria dele, o primeiro murro que ele me deu foi na barriga, a partir daí começou várias brigas, eu passava mal, até que eu fui levada para o hospital, passei quatro dias internada e acabei perdendo o bebê por conta das agressões. A gente já tinha todo o enxoval para essa criança, e por causa de várias agressões eu perdi, cheguei no hospital vomitando”, afirmou.

A vítima afirmou que quer apenas paz e distância do companheiro. “Eu já não aguentava mais, meus pais não aguentam mais, a primeira vez que minha mãe me viu lavada de sangue porque ele tinha quebrado meu nariz ela tinha muita vontade de fazer uma coisa com ele, teve uma segunda vez que ele quebrou meu nariz também, minha mãe tentava esconder do meu pai porque se ele soubesse ia fazer uma besteira. Hoje ele me trancou, me bateu dentro de casa, todo mundo batendo por fora querendo entrar, ele me bateu muito mesmo, eu não aguento mais, eu quero distância dele, quero paz”, pediu.

Fonte: Meio Norte

