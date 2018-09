Piauí possui 11 açudes com menos de 50% da capacidade, revela Dnocs

A forte seca que assola o Piauí em 2018 já possui reflexos nos reservatórios de água do Estado. Dos 25 açudes administrados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), por exemplo, 11 estão com capacidade inferior a 50%. A situação mais grave é no açude Cajazeiras, localizado no Rio Condado, em Pio IX. Lá o volume é de apenas 2,43%, ou seja, totalmente seco.

