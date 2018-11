O segundo dia de provas do Enem 2018 no Piauí teve 21,4% de abstenção a menor do Brasil, seguindo o resultado do primeiro dia de aplicação das provas, no dia 4 de dezembro, quando a abstenção foi de 18,5%, também a menor do Brasil.

O Estado que seguiu o Piauí foi o da Paraíba, com 21,4% de abstenção no segundo dia do Enem. O estado com maior abstenção foi Rondônia, com 34,5%.

Na prova de domingo, dia 11, 78,6% dos 119.378 candidatos inscritos compareceram, o maior comparecimento do Brasil, pelo terceiro ano consecutivo.

O segundo dia de provas do Enem 2018 no Brasil teve 29,2% de abstenção, segundo afirmou Maria Inês Fini, presidente do Inep, na noite de domingo.

A taxa foi mais alta do que no primeiro dia, quando a taxa ficou em 24,9%, mas foi mais baixa do que nos anos anteriores. Fini afirmou ainda que 66 pessoas foram eliminadas, sendo que 64 descumpriram as regras do edital, uma foi eliminada após revista no detector de metal, e uma foi eliminada porque se recusou a participar da coleta de dados biométricos.

Neste domingo, nenhum problema com falta de energia elétrica comprometeu a aplicação das provas no Brasil.

Fonte: Meio Norte

O post Piauí tem o maior comparecimento do Enem no Brasil apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.