Piauí terá ‘B-R-O bró’ mais quente dos últimos anos, aponta meteorologia

O período já conhecido pelo calor intenso deve castigar ainda mais os piauienses em 2018. Mesmo a estação sendo o inverno, no conhecido ‘B-R-O bró’ (sigla que faz referência à última sílaba dos últimos meses do ano) não há nenhum sinal de frio, na verdade esta é a época mais quente do ano. Segundo meteorologistas, a temperatura na região será mais elevada este ano devido ao fenômeno atmosférico-oceânico El Niño.

“A tendência é que 2018 seja mais quente do que a média, não só em relação ao ano passado, mas em relação è própria média histórica, e o que leva a essas temperaturas mais elevadas é o El Niño. O fenômeno já está formado e mesmo ele não sendo de forte intensidade, está em desenvolvimento dando uma margem de quase certeza de um B-R-O bró mais quente”, informou a meteorologista Sônia Feitosa.

De acordo com Sônia, as cidades da região Sul do Piauí terão os maiores índices de calor e os termômetros podem marcar mais de 42º C. “Oficialmente, a partir do mês de setembro até novembro, principalmente, é onde compreende exatamente o período mais quente. Isso em todo estado do Piauí, mas onde haverá as mais altas temperaturas será em determinadas regiões do Sul do estado”.

As temperaturas acima da média, a partir do mês de agosto, vêm causando grandes danos ao meio-ambiente e aflições aos piauienses. A especialista explica que com a não produção dos sistemas de nuvens, as chuvas não acontecem e com isso a temperatura aumenta.

“O que são esses sistemas? São massas de ar seca que ficam sobre o estado por todo esse tempo inibindo as chuvas. Então deixa também o tempo mais seco”, explicou Sônia.

Para muitos piauienses, o B-R-O bró anuncia sua chegada através de frequentes queimadas que acontecem por todo estado, começando ainda no mês de agosto. O fogo na vegetação aumenta a temperatura e o calor se torna quase insuportável.

“Essa característica de estar quente faz parte da climatologia do Piauí, devido a fatores naturais, como a localização geográfica, a predominância de certos elementos meteorológicos”, disse Sônia.

A meteorologista enfatizou que o ano de 2018 terá mais focos de calor e consequentemente uma temperatura mais intensa em relação aos outros anos. “Comparando este mesmo período no Piauí, com o ano passado, nós já estamos com mais de 133% de focos de calor relacionado a queimadas”, concluiu a meteorologista Sônia Feitosa.

*José Marcelo, estagiário sob supervisão de Catarina Costa.

G1 Piauí

