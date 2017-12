Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um veículo no último sábado (2), na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. Ele foi identificado como o piauiense Lindalvo Sá Filho, 34 anos. Ee havia se mudado para a cidade paulista em busca de melhores condições de trabalho.

Uma equipe da Divisão Florestal patrulhava a região quando localizou o veículo, ainda em chamas, no Bairro Santa Clara, região da Serra do Japi, em Jundiaí. Os agentes avistaram um sinal de fumaça na mata e foram até o local. Próximo do veículo, que de acordo com a família pertencia a própria vítima, foram encontrados os documentos do homem e uma faca. O Intituto Médico Legal (IML) removeu o corpo.

Foto: Facebook/Lindalvo Sá Lindalvo Sá Filho

Segundo informações de familiares, um tio de Lindalvo que também reside em Jundiaí, foi localizado pela polícia e chamado para identificar os documentos encontrados.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. A morte do piauiense será investigada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Familiares lamentaram no Facebook, a morte de Lindalvo, que recentemente tinha perdido seu avô.

Foto: Facebook/Lindalvo Sá Familiares de Lindalvo Sá

Foto: Facebook/Lindalvo Sá

Fonte: GP1

O post Piauiense é encontrado carbonizado dentro de carro em São Paulo apareceu primeiro em Cidades na Net.





Fonte